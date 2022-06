Najnowszy trend – parametryczny design!

Tworzenie przy pomocy parametrycznego projektowania ma to do siebie, że tak naprawdę istnieje niewiele ograniczeń. Wybierając formę bryły możemy stworzyć mebel o fantazyjnych kształtach, a używany algorytm zadba o to, aby był on użyteczny i nie załamał się np. jeżeli zechcemy na nim usiąść. Tak samo jak w przypadku półek, możemy stworzyć inne meble przy wykorzystaniu parametrycznego designu, a po zaplanowaniu – zostaną one wydrukowane przy pomocy druku 3D, który pomaga urzeczywistnić nawet najbardziej skomplikowane projekty. Użycie nowoczesnych materiałów zapewnia lekkość i wytrzymałość, a dzięki temu, że jest to coraz popularniejsza metoda, staja się one również tańsze.