Rosyjska interpretacja stylu naturalnego

Całkowita powierzchnia użytkowa domu wynosi 200 m2 powierzchni, co z pewnością każdemu zapewniłoby godne warunki do komfortowego i funkcjonalnego rozkładu. Drewniany taras ulokowano w południowej części budynku, w ten sposób jego właściciele mogą cieszyć się pięknymi wschodami i zachodami słońca. Na parterze oprócz otwartej kuchni i przylegającej do niej spiżarni, znajduje się pokój dzienny, sypialnia dla gości kotłownia oraz pralnia. Główną ozdobą budynku jest szklana ściana, która integruje środowiska, a co najważniejsze zapewnia naturalne światło.