Skromny z zewnątrz, zaskakujący wewnątrz

Skromna fasada jest przykrywką dla nowoczesnego stylu budynku. Nie sposób przewidzieć co skrywają za sobą jej grube mury. Całość prezentuje się bardzo klasycznie, prosto i bezpretensjonalnie. Zupełnie nie odbiega od sąsiednich budynków. Jasna, delikatna kolorystyka podkreśla klasyczny i elegancki styl. To doskonały przykład na to jak zintegrować nasz dom z architekturą miejską.