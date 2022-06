Wielokolorowy dom pod Wrocławiem

Dziś z serią homify 360° wybierzemy się do wielokolorowego dom pod Wrocławiem. Projekt powstał specjalnie dla pięcioosobowej rodziny. Przy takiej liczbie osób ważne jest, żeby zapewnić odpowiednią przestrzeń wypoczynku oraz pracy dla wszystkich. Kolory pełnią tutaj niebagatelną rolę. To właśnie one sprawiają, że przebywając w ich otoczeniu, można się zrelaksować i uspokoić. Barwy pobudzają również kreatywność, która nie tylko pośród najmłodszych jest szczególnie istotna. Powierzchnia 190m2 daje duże pole do popisu. Architekci z Red Cube Design wykorzystali ciekawe pomysły do jej aranżacji. Kolory pojawiające się w dodatkach, czy też ścianach, ożywiają wnętrze i czynią je wyjątkowym.

Sprawdźcie sami!