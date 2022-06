Nietypowy dom rodzinny o tyowyo pięknym wnętrzu

Łazienka prezentuje się bardzo luksusowo, aczkolwiek nieprzesadnie. Białe ściany oraz jasna armatura w ciekawy sposób kontrastują z płytkami imitującymi drewno, natomiast całość dopełnia złote, obszerne lustro w potężnej, ciężkiej ramie z bogatymi zdobieniami. Wnętrze doskonale oświetlono, w końcu łazienka należy do pomieszczeń, w których światło powinno nie tyle co zdobić pomieszczenie, co zapewniać funkcjonalność i kreować odpowiednią atmosferę.