Nowoczesne karmniki dla ptaków- 5 przykładów

Ta drewniana chatka dla ptaków nawiązuje do klasycznych wzorów karmników, znanych z najdawniejszych lat. Część z Was pewnie kiedyś sama budowała takie cuda. Projekt Ired-Garden, utrzymany w stonowanej i naturalnej kolorystyce z pewnością będzie świetnie wyglądał na parapecie za oknem. Wystające, drewniane elementy karmnika, ułatwiają ptakom dostanie się do środka i powolne wyjście z domku. Chatka, aż prosi się by do jej brzegu przybić słoninę dla sikorek. Za taki posiłek z pewnością odwdzięczą się nam pięknym, melodyjnym śpiewem!