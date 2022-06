Mieszkanie w skandynawskim stylu, dla którego można stracić głowę

Obszar, który przeznaczono na kuchnię, nie należy do największych, ale nie przeszkodziło to projektantom w stworzeniu praktycznego i wygodnego w użytkowaniu wnętrza. Kuchnia ma formę aneksu- na jednej ścianie ustawiono białe meble o prostym designie. Świetnie komponują się one ze ścianą o miętowym odcieniu. Stworzono także praktyczne miejsca na przechowywanie, które pozwalają utrzymać wnętrze kuchni w porządku i dobrej organizacji.