Niezwykła przemiana nudnego domu!

W dawnym salonie dominowały kwadratowe płytki podłogowe w kolorze antracytowym oraz masywne, skórzane meble. Czarne belki stropowe mimowolnie przyciągały wzrok. Podobnie, jak fragment ceglanej ściany, który znalazł się w pomieszczeniu chyba z nieznanych nikomu dokładnie powodów. Półki rozmieszczone wokół okien były zaśmiecone, znajdowało się na nich mnóstwo od dawna nieużywanych przedmiotów. Zresztą, można było odnieść wrażenie, że całe pomieszczenie to jeden wielki chaos i bałagan. Praktycznie każdy element był nie do pary, jak to się potocznie mówi – „z innej parafii”.