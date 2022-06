Przed i po: stara portiernia przekształcona w nowoczesne studio

17 m² studio miało pilną potrzebę odmłodzenia. Na zdjęciu widoczny jest jego opłakany stan sprzed jego renowacji. Zrujnowane ściany, drzwi w okropnym stanie, wilgoć i pleśń. To wyposażenie pomieszczenia. Oczywiście nie było to studio do którego każdy marzył, by się wprowadzić.