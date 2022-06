​homify 360°: Luksusowy dom w Rzeszowie z drewnem w roli głównej

Powyższe zdjęcie przedstawia wnętrza domu widziane od góry. W głównej częśc budynku stworzono otwartą przestrzeń dzienną, która rozpościera się nie na jednym piętrze, ale na dwóch! Antresola to nie tylko rozwiązanie, które pozwala zaoszczędzić miejsce, ale także świetny pomył na to, by wypełnić pustą przestrzeń dużych budynków i sprawić, że będzie wydawała się ona bardziej przytulna. Widoczną na zdjęciu antresolę zagospodarowano jako domową biblioteczkę, pod którą znajduje się obszerny salon łączony z kuchnią i jadalnią.