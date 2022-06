Stylowy domek na krańcu świata

Przechodzimy do salonu. Tutaj także czeka małe patio – już zdążyliśmy się do nich przyzwyczaić. Chociaż może dziwić otoczenie domu murem a potem takie otwieranie go, to jednak warto pamiętać, że na terenach wiejskich łatwo o obcowanie z naturą, a w rodzinnym gniazdku mieszkańcy po prostu chcą cieszyć się prywatnością. Świeże powietrze i możliwość wyjścia na zewnątrz w każdym momencie to prawdziwy atut projektu tego domu.