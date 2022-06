Przed i po, czyli taras kompozytowy bez tajemnic

Uprzątnięcie terenu pod taras to jednak dopiero początek żmudnej pracy. Kolejnym krokiem na drodze do upragnionego tarasu okazało się zamontowanie belek, na których spocząć miał podest. Na tym wyboistym i nierównym terenie taras bez wspomnianego podkładu nigdy by nie powstał, a przynajmniej nie byłby powierzchnią płaską, czyli pożądaną. Wykorzystanie belek to znacznie prostsze i szybsze rozwiązanie niż nawożenie ziemi i próba wyrównania terenu. Tego rodzaju działanie ostatecznie i tak mogłoby zakończyć się fiaskiem – niepotrzebną stratą czasu, pieniędzy i nerwów.