Kuchnie w kształcie litery U… jak w ulala!

Według wielu kuchnia to pomieszczenie, które najtrudniej jest zaprojektować. Musi być funkcjonalnie, ale to nie wystarczy, by kuchnia stała się sercem domu! Dużą trudność sprawia nie tylko wybranie odpowiadającego nam stylu, decyzji do podjęcia jest nieskończenie wiele. Gdzie podłączyć wodę, podpiąć prąd, doprowadzić gaz, jaki styl wybrać oraz jaki kształt? Czujecie się przytłoczeni? Może to być czas, żeby rozważyć profesjonalistów od projektowania kuchni.

W dzisiejszym Katalogu Inspiracji pokażemy 6 wspaniałych, nowoczesnych projektów kuchni w kształcie litery U od DanKüchen Studio Hengelo… Na ich widok chce się wykrzyknąć ulala!