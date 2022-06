Jak urządzać w stylu francuskim? Przykład z Powiśla

Elegancko urządzone domowe biuro zachęca do tego, aby efektywnie w nim pracować. Zaaranżowano je monochromatycznie, opierając się, podobnie jak to widać było w pozostałych pomieszczeniach, na bieli i drewnie. Po raz kolejny zostajemy postawieni przed dowodem, iż ta kombinacja jest ponadczasowa i zawsze świetnie się prezentuje. Miejsce do pracy oświetlone zostało za pomocą intrygujących czarnych lamp. Lokalizacja biurka jest perfekcyjna, gdyż, stojąc bokiem do okna, zapewnia ono optymalne warunki do pracy.