Top 5 minionego tygodnia- niewiarygodne polskie domy i mieszkania

Ci z Was, którzy byli w Wielkiej Brytanii, doskonale znają typową zabudową jej wielkich miast- ceglane, jednopoziomowe szeregowce, które cechuje przede wszystkim fakt, iż są bardzo wąskie. Wiele z nich ma niewykorzystane i zaniedbane podwórza z tyłu. Renowacji jednego z takich budynków przyglądnąć możecie się dzięki homify- odremontowano nie tylko jego wnętrze, ale także dobudowano dodatkową przestrzeń wykorzystując do tego zapuszczone podwórze. Zobaczcie, co jeszcze z nim zrobiono- zajrzyjcie do Katalogu Inspiracji Przed i po: od zapuszczonego podwórza do stylowego mieszkania w Londynie.