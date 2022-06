Dom przyjazny rodzinie pod Warszawą

Kolor miętowy jest obecnie niezwykle modny i to nie tylko w świecie mody, ale również w temacie wystroju wnętrz. Świetnie pasuje on do jasnych aranżacji i jest tą barwą, która potrafi wprowadzić powiew świeżości do każdego wnętrza. W widocznej na zdjęciu stylizacji łazienki miętowe kafelki pomyślnie zestawiono z kafelkami w kolorze białym uzyskując wizualne wrażenie przestrzeni i czystości. Miętowy kolor przełamuje nudę i wprowadza do wnętrza atmosferę spokoju i odprężenia. Zegar, oprawiony plakat i miniaturowa żaglówka stanowią eklektyczny kontrapunkt dla reszty stylizacji i nawiązują do wystroju całego domu.