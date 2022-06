Małe mieszkanie dla młodej pary w Warszawie

Urządzanie małego wnętrza to nie lada wyzwanie. Choć dysponujemy ograniczonym metrażem, to jednak chcemy zmieścić na nim pomieszczenia o różnych funkcjach. Często najlepszym rozwiązaniem jest aranżacja na otwartej przestrzeni- usunięcie granic i ścianek działowych we wnętrzu sprawia, że staje się ono przestronniejsze, a korzystanie z niego bardziej funkcjonalne.

Na taką opcje zdecydowano się w tym mieszkaniu- strefa dzienna składa się tu z niewielkiej kuchni, jadalni oraz salonu. Choć niewielkich rozmiarów, obszar ten zaaranżowano praktycznie, czyniąc korzystanie z niego przyjemnym i wygodnym. Dominują białe meble, zarówno w kuchni, jak i w jadalni, drewno na podłodze i blacie kuchennym, oraz ciekawy wzór szachownicy i kolorystyczne, niebieskie akcenty.