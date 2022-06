Przed i po: renowacja wiekowej willi w Toskani

Widoczny na zdjęciu taras został stworzony w latach 80-tych. Jego ogromna powierzchnia pozwalała mieszkańcom cieszyć się ujmującym otoczeniem i krajobrazami włoskiej Toskanii. Mimo to taras w poprzednim wydaniu był miejscem odizolowanym i zupełnie niepołączonym z wnętrzem domu, przez co korzystanie z niego z roku na rok stawało się coraz bardziej niewygodne. Materiały z jakich został on wykonany także nie sprzyjały przyjemnemu spędzaniu czasu: balustrady w ruinie, proste ceglane ściany, zimne płytki i… zero cienia, w którym można by było skryć się w ciężkie, upalne dni.