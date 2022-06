Zamknięte od frontu, otwarte od ogrodu: 8 elewacji-inspiracji

Na koniec przygotowaliśmy dla Was prawdziwą futurystyczną perełkę. Tylna elewacja ogromnej rezydencji mogłaby efektownością przyćmić niejedną fasadę główną. Ogromne przeszklenia, dynamiczna bryła z wysuwającymi się i chowającymi elementami, piękno geometrycznych kształtów… To ostateczny dowód na to, że nasze domy powinny być ciekawe z każdej strony!

Kochacie ten styl? Z pewnością spodoba się Wam ten artykuł: Futurystyczne fasady polskich domów- 5 przykładów.