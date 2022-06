Jak urządzać w zgodzie z najgorętszymi trendami 2016? Przykład z Krakowa

Biel i drewno to doskonała para, kombinacja, która nigdy nie wychodzi z mody. Nadaje wnętrzu nowoczesnego charakteru, wprowadza do niego skandynawską świeżość, a także jest połączeniem eleganckim i stylowym. To prywatne domowe biuro zaaranżowane zostało właśnie w oparciu o tę kombinację, która czyni z niego doskonałe miejsce do pracy, gdzie można się skupić i efektywnie tworzyć. Wnętrze to udowadnia, iż siła zdecydowanie leży w prostocie!

Interesuje Was, jak mieszkają polscy architekci i projektanci wnętrz? Zajrzyjcie zatem do Katalogu Inspiracji homify 360°: dom architektów we Wrocławiu.