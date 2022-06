Piękne jadalnie, w których podejmiesz swoich gości

Warto jest podjąć aranżacyjne ryzyko i zdecydować się na styl łączący to, co najlepsze z klasyki i nowoczesności. Klasycznym krzesłom nadano współczesny, designerski charakter dzięki kolorowym i wzorzystym obiciom. Świetnie dopasowano do nich ciężkie kanarkowe zasłony. Taka jadalnia najlepiej prezentuje się na neutralnym tle. Ale i ono jednak nie należy do nudnych!