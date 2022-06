Nowoczesny apartament dla miłośników luksusu

W kuchni odnajdziemy połączenie, o którym zawsze mówimy, że jest ponadczasowe. Zdecydowanie jest to prawda, ponieważ biel i czerń nigdy nie staną się passé i są gwarancją eleganckiego wnętrza. Proste linie szafek oraz gładkie fronty są zgodne z nowoczesnymi trendami. Obok znajdziemy przylegającą, otwartą jadalnię zaopatrzoną w pasujący do całości stół oraz oryginalne krzesła, nawiązujące do lat 80. ubiegłego wieku. W tym pomieszczeniu również przeważa biel, za sprawą której kuchnia wydaje się ciepła i prawdziwie domowa.