​7 ciekawych pomysłów na aranżację toalety

Jeżeli całość domu czy mieszkania urządzona jest w sentymentalnym i nieco romantycznym stylu retro, to nie ma żadnego powodu, by toaleta stanowiła od tej reguły wyjątek. Do widoczne na zdjęciu toalety autorstwa pracowni projektowej Poco Design To wzorzysta tapeta, stare rodzinne zdjęcie i stylowy wieszaczek na ręcznik wprowadzają pożądany klimat. Jeżeli warunki przestrzenne na to pozwalają, w toalecie można dodatkowo umieścić bidet. Wraz z sedesem stworzy on higieniczną i użyteczną parę.