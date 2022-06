Nowoczesny dom pełen naturalnego uroku

Współczesne projekty domów coraz częściej rezygnują ze ścian czy dzielników pokoju, liczy się otwarty plan przestrzeni, dzięki któremu całość nabiera przejrzystości, siły i dynamiki. Pełna harmonia i integracja dwóch środowisk to priorytet, który definiuje daną przestrzeń. Na zdjęciu powyżej główną atrakcją tego pomieszczenia jest wspaniały krajobraz z okna, to on zdobi pomieszczenie i kreuje w nim unikalny klimat. Tak minimalistyczna i prosta aranżacja wymaga elementów, dzięki którym uda się ocieplić to miejsce. Nowoczesny kominek to idealny pomysł na zagospodarowanie pokoju i wykreowanie domowego klimatu.