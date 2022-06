10 kuchni z charakterem!

Bez względu na to, czy należycie do miłośników gotowania, czy też koneserów wykwintnych kulinariów, lub po prostu lubicie spędzać czas we wnętrzu, w którym jedzenie jest na wyciągnięcie ręki- kuchnia jest Was najważniejszym pomieszczeniem w domu. Projektując jego wnętrze często zaczynamy od znalezienia odpowiedniej lokalizacji właśnie na nią. Nie ma znaczenia, czy dysponujemy pokaźnym metrażem, czy też niewielką klitką- każdy chce, aby kuchnia w domu była pomieszczeniem z charakterem!

W tym Katalogu Inspiracji prezentujemy dziesięć naszym zdaniem kuchni, które mają w sobie to coś. Wszystkie je znaleźć można w mieszkaniach i domach zaaranżowanych przez polskich projektantów. Zapraszamy do zapoznania się z Top 10 wyjątkowych kuchni!