6 wskazówek na stworzenie klasycznego i eleganckiego salonu

Jak urządzić salon w wydaniu klasycznym to pytanie w sam raz dla miłośników elegancji. Prosty, wysublimowany i gustowny – tak najprościej można opisać pokój dzienny. Charakteryzuje się stonowanym i jednolitym kolorem ścian, dobranymi do siebie meblami, delikatnością dekoracji. Ściany pokryte bielą lub beżem powinny współgrać z kolorem mebli, które zazwyczaj składają się z całego kompletu, czyli kanapy, fotela (lub nawet dwóch) i ewentualnie podnóżka. Pomiędzy tymi elementami najlepiej jest dodać mały stolik, który pasuje do pozostałych mebli kolorem i rodzajem drewna. Zagwarantuje to spójność całej aranżacji. Decydując się na salon u w stylu klasycznym nie należy szaleć z dekoracjami, a raczej postawić na detale, jak piękne poduszki, ozdobne rośliny, czy ręcznie tkane dywany.