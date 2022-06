Jak urządzić wnętrze w kliamacie retro?

Hippisowski optymizm i fascynacja orientem istotnie wpłynęły na aranżację wnętrz w latach 60. Było to szczególnie widoczne w palecie kolorów, która zaistniała niejako na przekór szarej socrealistycznej rzeczywistości. W stylu retro widać zdecydowany powrót do tych tendencji. Panująca tu kolorystyka jest całkowicie dowolna. Możemy nieco zaszaleć i zestawić ze sobą ciemne, intensywne kolory lub różne odcienie pasteli. Mile widziane są także wzory i różnorodne desenie. Mogą to być kwiaty lub abstrakcyjne, koronkowe zdobienia. Doskonałym rozwiązaniem będą oczywiście tapety ozdobione wzorem odwołującym się do przeszłości. Najczęstsze i najlepiej sprawdzające się połączenia kolorystyczne to biel i błękit, zieleń, a także beż i brąz. We wnętrzu w stylu vintage używa się także sporej ilość narzut, poduszek, kolorowych pledów i zasłon. Podłoga w pokojach powinna być drewniana, a w łazience i kuchni możemy położyć wzorzyste płytki ceramiczne lub klasyczną biało-czarną szachownicę.