Elegancki i nowoczesny apartament, który skradnie Twoje serce

Kiedy wejdziemy do kuchni, możemy zaobserwować więcej idei i pomysłów wykorzystanych w układzie pomieszczenia. Stolik i krzesła są wbudowane w obszar blatu, oferując wygodne miejsca do jedzenia w nieformalnej atmosferze. Stolarka w kuchni jest dość ciekawa i emanuje indywidualnością, a także osobowością, zapewniając kuchni przyciągającą wzrok estetykę. Doskonałe połączenie kamienia z niebanalnymi, złotymi frontami jest tyle samo nietypowe, co ekskluzywne. Duży plus za dobrze rozmieszczone punkty świetlne.

Wspomniane wcześniej szklane, przesuwne drzwi i ściany, umożliwiają swobodny przepływ światła w całym mieszkaniu. Dzięki temu kuchnia jest jasna i lekka. Nietypowa lampa stołowa, umiejscowiona na blacie roboczym oswaja kuchenne warunki i tworzy domową aurę, kojarzącą się z czytaniem książki lub podwieczorkiem w miłym gronie.