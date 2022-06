Polski design: produkty z elementem zaskoczenia!

Szukacie nietypowego, zaskakującego i unikatowego pomysłu na oświetlenie? Wasze wnętrza utrzymane są w stylu rustykalnym? Jeżeli tak, to ta wyjątkowa lampa od studia Stylova jest doskonałą propozycją. Do jej produkcji wykorzystano sznur jutowy, które w fantazyjny, ale i elegancki sposób związano, tworząc jedyną w swoim rodzaju lampę. Wyposażono ją w pięć estetycznie obwiązanych sznurem żarówek, co gwarantuje intensywne oświetlenie. Jest to dobry przykład na to, że najlepsze są rozwiązania, które cechuje prostota i minimalizm środków.