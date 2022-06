Polski design: wyjątkowe poduszki- 7 przykładów

Idea upcyklingu, czyli wytwarzania produktów opartych o materiały z recyklingu o wyższej wartości niż pierwotny surowiec, jest już głęboko zakorzeniona w polskim designie. Patrząc na tę poduszkę od projektantów z Hug The Stuff odnosi się wrażenie, że została wykonana właśnie z materiału z odzysku- w tym przypadku starego worka na ziemniaki. Wrażenie to jest jednak mylne, a taki wizualny efekt osiągnięto dzięki zastosowaniu poliestry we wzór silnie przypominający parciany wór. Świetnie wprowadzono tutaj także logo marki, umieszczając je na środku charakterystycznego stempla. Poduszka ta to przykład designu najwyższej klasy, a do tego produkt markowy!