Jak stworzyć azjatycki ogród w 5 krokach?

Jedną z nadrzędnych zasad, której należy przestrzegać przy aranżacji azjatyckiego ogrodu w stylu zen, to zapewnienie w nim równowagi energetycznej. Aby energia chi, rządząca wszystkimi procesami w nas samych, jak i w naszym otoczeniu, mogła swobodnie przepływać przez przestrzeń ogrodu, należy zapewnić jej odpowiednie kanały komunikacyjne w formie logicznie rozplanowanych ścieżek i dróżek. Ważne jest, aby miały one symetryczne kształty oraz było komfortowo szerokie. Powinny one stanowić dogodne tło dla dominującej natury, a najlepiej się z nią komponować. Osiągnąć to można decydując się na ścieżki z naturalnego materiału, takiego jak na przykład drewno.