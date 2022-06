Top 5 tygodnia – jak będziemy urządzać w 2016 roku!

Powolnymi krokami zbliżamy się do nowego roku, już za niecałe dwa miesiące na naszych ścianach umieścimy nowe kalendarze na 2016 rok. Jak będzie wyglądał przyszły rok w świecie budownictwa i aranżacji wnętrz? Co odejdzie w zapomnienie, a co stanie się trendy? Jakie kolory i style zdominują nasze wnętrza? Oraz jakiego typu projekty domów będą coraz częściej zlecane profesjonalistom? Tematy te zostały poruszone w artykułach cieszących się największą popularnością w minionym tygodniu.

Sprawdźcie sami, co Was o mały włos ominęło!