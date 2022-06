homify 360°: dom przyjazny środowisku w Warszawie

Zgodnie z zasadą „mniej znaczy więcej” minimalizm i ascetyczna wizja piękna doskonale sprawdzają się we współczesnej architekturze użytkowej. Na przekór zdobnym dworkom i zakopiańskim dachom coraz więcej projektantów stawia na proste, geometryczne konstrukcje wykonane z surowego betonu. Właśnie do takich projektów zaliczyć można ’Dom KL” znajdujący się w nowej części Wilanowa. Ta zaprojektowana przez Mirosława Jednacza z biura architektonicznego JEDNACZ Architekci nowoczesna bryła to koncepcja dwóch domów mieszkalnych we wspólnym budynku o jednolitej formie, która przypomina nieco wolnostojącą willę.

Spójność i harmonia charakteryzujące ten projekt bazują na geometrii, grze światła i w końcu – na doborze materiałów pod kątem definiowania ich charakteru. To właśnie połączenie tych trzech elementów sprawiło, że zamiast klasycznego, polskiego bliźniaka otrzymaliśmy projekt domu, który zachwyca solidną prostotą i surowym pięknem.