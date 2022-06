2 w 1, czyli 10 pomysłów na połączenie kuchni z jadalnią

Niektórymi z nas mogą kierować pobudki ekonomiczne, innymi raczej chęć zmienienia obecnego układu domu i jego pomieszczeń, a jeszcze innymi – zwyczajna fascynacja takim połączeniem. Faktem jest, że aranżowanie kuchni wraz z jadalnią zyskuje sobie nieustannie coraz to większe rzesze zwolenników. Jeżeli i Wy do nich należycie lub coraz bardziej się do tej grupy skłaniacie mając na uwadze korzyści płynące z takowego połączenia, zarówno wizualne, jak i funkcjonalne, niniejszy Katalog Inspiracji został stworzony specjalnie dla Was! I to nie tyle, aby udowodnić racjonalność łączenia różnych przestrzeni, ale przede wszystkim, aby zaprezentować kilka ciekawych projektów, które już z powodzeniem zrealizowano. Być może któryś w nich już wkrótce zostanie zaadaptowany i do Waszej przestrzeni! Nie czekajmy dłużej i przyjrzyjmy się wybranym realizacjom bliżej! Do dzieła!