Nocleg w karmniku dla ptaków

Patrząc na domki z boku, odnosimy wrażenie, iż unoszą się one w powietrzu. Tę optyczną iluzję stworzono, aby jak najbardziej upodobnić je do prawdziwego karmnika, wiszącego na drzewie. Konstrukcja opiera się oczywiście na solidnych wspornikach. W celu wykreowania doskonalszej analogii do karmnika dla ptaków z przodu umieszczono drewniany pręt znajdujący się tuż pod okrągłym oknem, tak silnie przypominającym wejście, przez które do środka dostają się ptaki. Zielony dach z kolei doskonale komponuje się z otaczającą dom naturą.

Wszystkie niezbędne urządzenia sanitarne, takie jak prysznic, umywalka i toaleta, umieszczone zostały na zewnątrz, w widocznej na zdjęciu swego rodzaju latrynie.