Dom bez schodów we Wrocławiu

Południowa fasada części dziennej otwiera się na taras i rozległy, zielony ogród. Wejście w centralnym punkcie projektu umożliwia mieszkańcom wygodną komunikację z dwoma skrzydłami domu. Przestronny taras wyłożono jasnym terazzo o lekko szorstkiej powierzchni. Do ogrodu prowadzi z niego rampa, której nawierzchnię tworzą pasy szarej kostki granitowej i trawnika. Przeszklone elewacje przed nadmiarem promieni słonecznych chroni wąski okap, w którym można także ukryć metalowe żaluzje. Jednocześnie tworzy on ramę dla kadrów wnętrza domu widzianych od strony ogrodu.

Projekt i realizacja Domu bez schodów warszawskiej pracowni Stoprocent Architekci zyskał uznanie także za granicą: zakwalifikowano go do nowego wydania książki 100 of the World’s Best Houses ( 100 najlepszych domów świata ) australijskiego wydawnictwa Images Publishing Group.

