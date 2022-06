Dom dla wielbicieli luksusu!

Przenosimy się do strefy jadalni. Króluje tutaj duży, biały stół, który z pewnością pomieści wszystkich domowników, jak i odwiedzających ich gości. Został on umieszczony tuż przy nowoczesnym przeszkleniu, które pozwala zobaczyć, co dzieje się na tarasie. Nasi fachowcy pomyśleli również o elemencie, który dodaje całej aranżacji nastrojowej atmosfery. Mowa oczywiście o delikatnych zasłonach, które umożliwiają dozowanie natężenia promieni słonecznych. Całą kompozycję dopełniają palmy, które niewątpliwie stanowią tutaj oryginalną ozdobę wnętrza.