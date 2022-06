Wielofunkcyjna przestrzeń, którą pokocha każdy nastolatek

Dawno temu przestano uważać, że strych jest ciemną graciarnią i zakurzonym miejscem na ozdoby świąteczne i stare zabawki. Przytulna i urocza atmosfera poddasza sprawiła, że miejsce to zostało wykorzystywane coraz częściej i adaptowane na potrzeby dodatkowych pomieszczeń w domu lub odrębnych mieszkań.

Drewniana konstrukcja, malownicze widoki za oknem – to wszystko sprawia, że obszar ten staje się idealnym miejscem do stworzenia różnorodnych apartamentów, od klasycznych do najbardziej nowoczesnych i modernistycznych. Urządzanie go nie jest łatwe gdyż wymaga on starannej i przemyślanej koncepcji zawierającej aranżacje wszystkich kątów, skosów i obniżonych przez stropy pomieszczeń.

Architekci z HOMESTORIES zaaranżowali uroczą przestrzeń na strychu w ciekawy, wielofunkcyjny pokój, w którym można czytać, pracować, odpoczywać, spotykać się z przyjaciółmi i spać. Wszystko zostało ubrane w lekką, jasną, pastelową kolorystykę, która wnosi dużo radości. Zobaczcie to wnętrze razem z nami!