Nowoczesne wnętrze apartamentu na szczycie Sea Towers w Gdyni

Sypialnia i przylegająca do niej łazienka stanowią strefę prywatną tego mieszkania. Wnętrze to utrzymano w szarościach, ożywiając je czerwonymi poduszkami. Dzięki klimatycznemu oświetleniu pomieszczenie to zdaje się być posrebrzane- światło wydobywa z niego magiczny charakter. Dzięki kolorystycznej monochromatyczności, przyjemnym materiałom i nastrojowemu światłu wnętrze to gwarantuje błogi sen.