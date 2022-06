Drewniany dom marzeń w stylu Bauhaus

Zarówno bryła domu, jak i materiał pokrywający jego fasadę sprawiają, że projekt ten nabiera ponadczasowego charakteru. Domy z drewna przeżywają prawdziwy come-back. Pozwalają na życie w zgodzie z naturą, zapewniają zdrowy, korzystny dla człowieka klimat we wnętrzach, a do tego świetnie wyglądają z zewnątrz. Ten projekt jest kolejnym, który to potwierdza.