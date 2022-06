Biały domek z zaskakującym wnętrzem

Szukacie czegoś innego? Jeśli wszystkie domy jednorodzinne wydają się Wam takie same, podczas gdy Wy marzycie o oryginalności i nieszablonowych rozwiązaniach, to dzisiejszy Katalog Inspiracji jest właśnie dla Was. Przeniesiemy się do Niemiec, do małego, białego domku, którego wnętrza okażą się być pełne niespodzianek. Trudno, aby było inaczej, mieszka w nim bowiem artysta malarz…

Sprawdźmy co przygotowali dla niego architekci z Müllers Büro!