9 błędów, przez które Twój dom wydaje się… brzydki

Chociaż wskazane jest, aby każdy z nas podczas projektowania wymarzonego gniazdka skupił się na sobie i swoich gustach, tak czasami nasze decyzje aranżacyjne pozostawiają wiele do życzenia. Coś, co jeszcze chwilę temu wydawało się świetnym pomysłem, teraz okazuje się szpecić pomieszczenie. Jeśli my zdajemy sobie sprawę z naszej nieudolności, to – wierzcie nam – niestety nie umknie ona także naszym gościom!

Co zrobić, by nasz dom i mieszkanie wzbudzały zachwyt? Najlepiej zatrudnić projektanta lub dekoratora wnętrz, ale z kilkoma podstawowymi błędami możemy uporać się sami. Czas wziąć się do nauki!