Jak urządzić łazienkę dla gości? 8 podstawowych zasad

Czasy, kiedy w naszych domach znajdowała się tylko jedna łazienka odeszły już do zamierzchłej przeszłości. Współcześnie, projektując dom, przeznaczamy dodatkowe pomieszczenie na łazienkę gościnną. Czy to w czasie domowych przyjęć, czy też przy okazji rodzinnych wizyt, łazienka gościnna jest niezwykle praktyczna i wygodna w użytkowaniu. Zapewnia naszym gościom niezbędną prywatność, sprawiając jednocześnie, że główna łazienka pozostaje do wyłącznego użytkowania domowników.

Dowiedzcie się, jak urządzić idealną łazienkę dla gości i zobaczcie kilka inspiracji od polskich projektantów wnętrz!