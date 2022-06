Rezydencja Yin i Yang

Nocą budynek prezentuje się zupełnie inaczej, jeszcze bardziej futurystycznie! Białe i czarne powierzchnie wyglądają odmiennie przy sztucznym świetle, a przez to wydają się całkowicie różne od tych, które można zobaczyć za dnia.

Ciekawy efekt dają zastosowane tutaj różnice rozmiarów oraz wybrukowanie powierzchni przed wejściem do budynku. Być może ta powierzchnia to niewielki szczegół, jednak bez wątpienia dodaje całości elegancji i przykuwa uwagę przybywających do rezydencji gości. Kształt i wielkość to główne atuty obiektu!