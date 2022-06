Przed i po: renowacja 100-letniego domu!

Projekty z serii przed i po są szczególnie interesujące, gdy ukazują transformację budynku czy wnętrza znanego nam z naszej własnej szarej codzienności. Czy to stare mieszkanie w bloku, czy też nieużywane poddasze, czy w końcu stary dom z początków poprzedniego stulecia- wielu z nas jest właścicielami takich właśnie przestrzeni, nie do końca wiedząc, co z nimi uczynić.

Jako inspirację dziś na homify pokazujemy niezwykłą metamorfozę, którą przeszedł dom z lat 20-tych XX wieku zlokalizowany w Niemczech. Choć jak na swoje 100 lat prezentuje się całkiem nieźle, to jednak ani z zewnątrz, ani w środku nie jest przystosowany do wymagań współczesnego życia. Projektanci z niemieckiego biura 28 Grad Architektur GmbH mieli za zadanie odrestaurować budynek, przeistoczyć go w nowoczesny dom jednorodzinny, nie zatracając przy tym jednak jego historycznego charakteru.

Zobaczcie, jak poradzili sobie z tym zadaniem!