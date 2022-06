12 najczęstszych kuchennych błędów (i jak ich unikać)

Chyba wiecie, co mamy na myśli; kiedy zabrakło farby i ktoś pędzi do sklepu po kolejną puszkę ale wraca z nieco innym odcieniem niż ten, którego używaliśmy wcześniej. Albo, ekonomicznie, wykorzystujemy resztki po malowaniu przedpokoju… Przecież ilość farby potrzebną do pomalowania danej powierzchni można obliczyć, producent zawsze podaje jej wydajność na opakowaniu.