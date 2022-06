​Nowoczesna święconka – modny koszyczek wielkanocny z designerskimi dodatkami

Chyba nikt nie wyobraża sobie Wielkanocnego śniadania bez kolorowej święconki. Chrześcijański zwyczaj święcenia pokarmów sięga aż VIII wieku, a w Polsce ostatecznie przyjął się on w wieku XIV. Tradycyjnie w Wielką Sobotę do kościoła wybierzemy się z wiklinowym koszyczkiem udekorowanym wykrochmaloną białą serwetką i zielonymi gałązkami bukszpanu. Co stoi jednak na przeszkodzie, by w tym roku zerwać nieco z monotonną klasyką i w dekoracji święconki postawić na ozdoby nawiązujące do tradycji, ale zarazem modne i oryginalne? Dzięki temu, koszyczek stanie się także niezwykłą dekoracją wielkanocnego stołu.

Nowoczesna i modna święconka nie musi wcale oznaczać definitywnego zerwania z chrześcijańską tradycją. Do kościoła udajmy się z koszyczkiem wypełnionym pokarmami do poświęcenia ułożonymi w tradycyjny sposób. Jednak przybranie święconki, a także pisanki i inne znajdujące się w niej przedmioty mogą nieco odbiegać od utartych schematów. Dziś w homify zapraszamy do obejrzenia inspirujących ozdób i dekoracji, które pomogą stworzyć Ci jedyną w swoim rodzaju wielkanocną święconkę w modnej i nowoczesnej odsłonie!