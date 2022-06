​Motyw afrykański w aranżacji wnętrz – 7 inspirujących pomysłów

Chyba każdemu Afryka kojarzy się z dzikimi zwierzętami przemierzającymi dżungle, sawanny i pustynie. Motywy z Czarnego Lądu pojawiły się we wnętrzach Europejczyków, kiedy biali podróżnicy powrócili do domów z łupami w postaci skór dzikich zwierząt, przez co dekoracje z wzorem gepardzich cętek czy pasków tygrysa do dziś są nieodłącznymi elementami wnętrz urządzanych w afrykańskim stylu. Widoczna na zdjęciu lampa z wizerunkiem zebry - oferowana przez firmę Lumiforma - to świetny przykład na to, jak wprowadzić do wnętrza delikatny akcent afrykański w modnej i nowoczesnej odsłonie.