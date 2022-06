​Prosto z serca – motyw serc w dekoracji i wystroju wnętrz

Jednym z pomysłów na wprowadzenie motywu serca do pokoju dziecięcego jest widoczna powyżej propozycja firmy Zuzu Design. Skrzynia na zabawki to bardzo przydatny mebel w pokoju dziecięcym, który nie tylko pomoże w utrzymywaniu czystości, ale przyczyni się także do nauki robienia porządku. Prostą konstrukcję skrzyni urozmaicają i rozweselają duże uchwyty w kształcie różowych serc. Tego rodzaju akcesoria stanowią praktyczny i miły dla oka dodatek, idealnie pasujący szczególnie do pokoju dziewczęcego.