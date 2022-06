10 mebli, których nie może zabraknąć w żadnej sypialni!

Komoda jest to niewielki meblem z szufladami, który najczęściej słórzy do przechowywania bielizny. W sypialni sprawdzi się również jako miejsce na pościel. Dodatkowo możecie na niej ustawić lampę, ramki ze zdjęciami, świece, kwiaty czy budzik. Będziecie mieli jedynie problem z wyborem modelu ponieważ powszechność, mnogość i różnorakość tych mebli przyprawia o zawrót głowy. Różnią się nie tylko stylistycznie ale także wielkościowo a co za tym idzie – pojemnościowo. Każdy znajdzie coś odpowiedniego do swojej idealnej sypialni.